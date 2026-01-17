'Pembe Orkide' parolalı fuhuş çetesi çökertildi: 10 kişi tutuklandı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği "şafak" operasyonuyla, lüks villalarda kurulan dev fuhuş ağı deşifre edildi. "Pembe Orkide" parolasını kullanan ve aralarında 3 kadının da bulunduğu 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son aylarda Sakarya'da bazı kişilerin sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri telefonla arayarak fuhuşa aracılık ettiği yönünde ihbarlar üzerine polis harekete geçti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip başlattı.
LÜKS VİLLALARDA FUHUŞ PAZARLIĞI
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin sosyal medya üzerinden ulaştıkları müşterileri çok lüks villa ve rezidanslarda ağırladığı belirlendi. Çetenin, mankenleri aratmayacak derecede bakımlı, iyi giyimli ve fotojenik kadınları saatliği 15 bin, geceliği ise 50 bin TL'den pazarladığı tespit edildi.
PAROLA: "PEMBE ORKİDE VAR MI"
Polis ekipleri, çete üyelerinin bilinen müşterileri ayırt etmek için parola sistemi kullandığını ortaya çıkardı. Buna göre, "Pembe Orkide var mı" diye soran kişilerin, tanıdık müşteri olarak kabul edildiği belirlendi.
YAŞI KÜÇÜK KIZLAR VE YABANCI UYRUKLULAR
Uzun süren takipte, aralarında yaşı küçük iki kız ile yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu kişilere fuhuş yaptırıldığı, bazı kadınların zorlandığı ve fuhuşa aracılık edildiği saptandı. Delil toplamak amacıyla görevli bir polis memuru, seri numaraları alınmış parayla şüphelilerle pazarlık yaptı.
9 ADRESE ŞAFAK OPERASYONU
Elde edilen bilgi ve bulguların ardından Sakarya ve İstanbul'da 9 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 3'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı. Baskın sırasında müşteri beklerken polisi karşısında gören bazı kadınların yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı.
TABANCA, PARA VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz, çok sayıda cep telefonu ile dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler Sakarya Emniyeti'nde çapraz sorguya alındı.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri tamamlanan 19 yaşındaki F.K., 20 yaşındaki M.A., 31 yaşındaki G.Ç., 26 yaşındaki M.T., 30 yaşındaki M.Ş., 30 yaşındaki O.B., 36 yaşındaki Ç.Ö., 23 yaşındaki S.S., 42 yaşındaki E.Ç. ve 38 yaşındaki S.K., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Teknik ve fiziki takipte elde edilen pazarlık kayıtları, dijital deliller, para trafiği ve randevu notları doğrultusunda 3'ü kadın 10 şüpheli tutuklanarak Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
MİLYONLUK FUHUŞ AĞI ORTAYA ÇIKTI
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nün son yılların en kapsamlı operasyonlarından biri olarak değerlendirilen çalışmada, çetenin milyonlarca liralık bir fuhuş ağı kurduğu belirlendi. Lüks araçlar ve villalarla "lüks yaşam" vaadi sunan şüphelilerin, kadınlar üzerinden yüksek kazanç sağladığı, tutuklanan zanlıların geçmişte de çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınlar koruma altına alınırken, yabancı uyruklular için sınır dışı işlemleri başlatıldı.