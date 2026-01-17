'Pembe Orkide' parolalı fuhuş çetesi çökertildi: 10 kişi tutuklandı

Sakarya merkezli fuhuş operasyonunda 10 tutuklama, (AA) YAŞI KÜÇÜK KIZLAR VE YABANCI UYRUKLULAR Uzun süren takipte, aralarında yaşı küçük iki kız ile yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu kişilere fuhuş yaptırıldığı, bazı kadınların zorlandığı ve fuhuşa aracılık edildiği saptandı. Delil toplamak amacıyla görevli bir polis memuru, seri numaraları alınmış parayla şüphelilerle pazarlık yaptı.

Sakarya merkezli fuhuş operasyonunda 10 tutuklama, (AA) 9 ADRESE ŞAFAK OPERASYONU Elde edilen bilgi ve bulguların ardından Sakarya ve İstanbul'da 9 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 3'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı. Baskın sırasında müşteri beklerken polisi karşısında gören bazı kadınların yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı.

Sakarya merkezli fuhuş operasyonunda 10 tutuklama, (AA) TABANCA, PARA VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz, çok sayıda cep telefonu ile dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler Sakarya Emniyeti'nde çapraz sorguya alındı.

Sakarya merkezli fuhuş operasyonunda 10 tutuklama, (AA) 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyette işlemleri tamamlanan 19 yaşındaki F.K., 20 yaşındaki M.A., 31 yaşındaki G.Ç., 26 yaşındaki M.T., 30 yaşındaki M.Ş., 30 yaşındaki O.B., 36 yaşındaki Ç.Ö., 23 yaşındaki S.S., 42 yaşındaki E.Ç. ve 38 yaşındaki S.K., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Teknik ve fiziki takipte elde edilen pazarlık kayıtları, dijital deliller, para trafiği ve randevu notları doğrultusunda 3'ü kadın 10 şüpheli tutuklanarak Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.