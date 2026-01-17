Mal varlığını TKS'ya bağışlayacağını söyleyen öğretmen ailesinin hedefi oldu

Adana'da 77 yaşındaki babası M.V yaşadığı sorunlar nedeniyle iki ev, iki araç ve iki milyon lira birikimini TSK'ya bağışlayan 30 yıllık öğretmen Nevin Vurunbilgi, ailesi tarafından hedef seçildi. Babasının açtığı vasi davası nedeniyle banka hesaplarına bloke konuldu. Bağış yaptığı dönemde "Sağlıklıdır, mal alıp satabilir" ibareli rapor alan öğretmen Vurunbiği'ye aradan yalnızca bir yıl geçmesine rağmen aynı hastaneden bu kez psikoz tanısı konuldu.

"KARAR VEREBİLİR"

Vurunbiği, mahkeme kararıyla 30 Aralık'ta polis eşliğinde Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. 16 gün hastanede kalan öğretmeni doktorlar tek tek inceleyip, yaşadığı çevreden de bilgi aldı. Yapılan değerlendirmede öğretmenin psikoz olmadığı, kendi kararlarını kendisinin vereceğine ilişkin rapor tutuldu.Bunun üzerine öğretmen 14 Ocak günü hastaneden taburcu edildi.