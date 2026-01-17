PODCAST CANLI YAYIN

İstanbullu yine yolda kaldı! Üsküdar'da İETT otobüsündeki yolcular tahliye edildi

Üsküdar'da durağa yanaşan bir İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi. Göztepe Kavşağı'nda meydana gelen olayda, şoför yangın tüpüyle müdahale ederken yolcular tahliye edildi.

Giriş Tarihi:
İstanbullu yine yolda kaldı! Üsküdar'da İETT otobüsündeki yolcular tahliye edildi

Üsküdar'da bir İETT otobüsünün motor bölümünden duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi. Göztepe Kavşağı'nda durağa yolcu almak için yanaşan 34 TP 9951 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.

İstanbullu yine yolda kaldı! Üsküdar'da İETT otobüsündeki yolcular tahliye edildi-2

Sürücü, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Araçtaki yolcular da tahliye edildi.

Yolcular, başka otobüse binmek için durağa geçti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler