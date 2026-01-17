Günlerdir aranıyordu! Ali Karakaya’nın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Burdur 'da kayıp olarak aranan 44 yaşındaki Ali Karakaya, kent ormanı yakınlarında ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Burdur Kent Ormanı çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Günlerdir aranan Ali Karakaya’nın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu (İHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan kişinin Ali Karakaya olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süredir kayıp olarak arandığı öğrenilen Karakaya'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.