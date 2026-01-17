Eşi ve dönmeyince cinnet geçiren baba iki çocuğunu öldürdü!

Korkunç olay, Adana Sarıçam'da yaşandı. Birleşik Devletleri'ne (ABD) vize danışmanlığı yapan ve sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Sergen Altunbaş, tartıştığı eski eşi G.A. evine dönmeyince cinnet geçirdi. Öfkeli baba, çocukları 8 yaşındaki Ada ile 6 yaşındaki Mert'i silahla hayattan kopardı. Ardından da aynı silahla yaşamına son verdi.

SIRALAR BOŞ KALDI

Dün karne günüydü... Çocuk seslerin, sevinç çığlıkların, gururla eve taşınacak karnelerin günü. Ancak sınıfta zaman durdu. Babaları tarafından öldürülen Ada ve Mert'in sıraları bu kez boş kaldı. Öğretmenleri ve arkadaşları, o sıralara karnelerini bıraktı; yanına da çiçekler koydu. Çünkü artık o karneleri alacak küçük eller yoktu. Tahtada yazılar silinmişti ama yaşanan acı silinmiyordu.

CİNAYETTEN DAKİKALAR ÖNCE MESAJ ATMIŞ

Öteyandan soruşturma sürerken, Sergen Altuntaş'ın çocuklarını katletmeden dakikalar önce eski eşi G.A.'ya mesaj attığı ortaya çıktı. Mesajda, "Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum, biliyor musun?" sözlerini yazdığı öğrenildi. Sergen A. ve G.A. çiftinin 2021 yılında boşandığı, ancak aynı evde yaşayarak ilişkilerini sürdüğü öğrenildi.



Sergen Altunbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın vezir de eder, rezil de" yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü. Herkes biliyordu ki o karneler artık başarıya değil, yarım kalan hayatları anlatıyordu. Karne sevinci yerine gözyaşı, umut yerine tarifsiz bir yas duygusu bıraktı.