Bolu'da feci kaza: 1 ölü 9 yaralı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden E.D. idaresindeki 14 ABY 992 plakalı otomobil ile T.G. yönetimindeki 14 ABF 226 plakalı yolcu minibüsü, Yazılar köyü mevkisinde çarpıştı.Bolu’da feci kazada ağır yaralanan vatandaş hayatını kaybetti
Kazada araçlarda bulunan 1'i ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Y. (74) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.