Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nden örnek model 'Doğum Dostu Ebe Destek Merkezi'

AnkaraEtlik Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi'nde Türkiye'de örnek model olacak "Doğum Dostu Ebe Destek Merkezi" hizmete alındı. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü Normal Doğum Eylem Planı ve 'Her Gebeye Bir Ebe' yaklaşımı doğrultusunda 10 ebe polikliniği ve gebe okulu açıldı. Merkezde, doğum ağrılarıyla baş etmede ilaç dışı yöntemler, suda doğum, emzirmenin faydaları, gebelikte aşılar, lohusalıkta psikolojik değişimler, doğumu kolaylaştırıcı egzersizler, yeni doğan bakımında püf noktalar, anlatılıyor. Sezaryenle doğum oranı, Türkiye genelinde yüzde 30'un altına düştü.

Haber: Burcu Şen