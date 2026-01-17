Aile suç duyurusunda bulundu! Gözlük camı faciası...

Mardin Derik'te doğuştan şaşılık tedavisi gören Şeyma Yıldırım (8), oyun oynarken düşüp kırılan gözlük camının sağ gözüne batması sonucu görme yetisini kaybetti. Aile, 'plastik/organik' özelliğe sahip olduğunu bildikleri gözlüğün 'cam/mineral' çıktığını iddia ederek optik işletmesi ve sağlık personeli hakkında suç duyurusunda bulundu. Baba Mehmet Yıldırım, "Gözlüğün plastik olduğunu biliyorduk ama cam çıktı. Camın kırılıp batmasıyla da kızım gözünü kaybetti. Cam kırıkları kızımın gözünün arka tarafını da kesmiş. Hastane de bizi 24 saat kadar bekletti. Hukuken adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Kızımın geleceği gitti, gözünü kaybetti" dedi. Anne Netice Yıldırım, "Biz bu gözlüğün plastik olduğunu biliyorduk ama cam çıktı, şikayetçiyiz" diye konuştu.

