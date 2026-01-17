15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu! Ailesinin yanına giden de var tatile de!

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu. (DHA)

'OKULLAR TATİL OLDUĞU İÇİN AİLEMİN YANINA GİTMEK İSTEDİM'

Tatilde ailesinin yanına giden üniversite öğrencisi Arya Zilan,"Üniversite öğrencisiyim. Bursa Gemlik'e gideceğim. Okullar tatil olduğu için ailemin yanına gitmek istedim. Biraz kafa dağıtmak için. Dönem yorucuydu bayağı. Sınavlar, vizeler, finaller biraz karıştı. Kafa dağıtmak için biraz da ailemin yanına gideyim dedim. Tekrardan geri döneceğim İstanbul'a"dedi.

"ŞU ANDA DÖRT GÜNLÜK ARABAMIZ DOLU"

Otogarda seyahat firması sahibi Selim çiftçi, "Çoktan beri bugünleri bekliyoruz. Yoğunluk iyi. Maşallah. Allah bereketini arttırsın. Şu anda iyi arabalarımız dolu. Şu anda dört günlük arabamız dolu. Biz Hatay, Antalya, Kars, Fatsa arabalarımız dolu. Şükürler olsun" şeklinde konuştu.