Adana’da dehşet: Baba tartışma sonrası 2 evladını vurdu!

Adanan'ın Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi oturan G.A., eşi Sergen Altunbaş (34) ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti. Eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş'a (6) tabancayla ateş açtı. Altunbaş, çocuklarını vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından eve gelen anne G.A. ve akrabaların, Sergen Altunbaş'a ait aracı ateşe verip yaktı.