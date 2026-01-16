Özel hastanelerde otopark soygunu: Ücretsiz olması gereken alanlar saatlik 400 TL

Özel hastaneler ek gelirlerine şimdi de otoparkları dahil etti. Kanunen gelen hastaya ücretsiz olarak sunulması zorunlu olan otoparklar, hastanelerin yeni gelir kapısı oldu. Öyle ki; saati 400 liradan ücret alan da var, vale hizmeti sunarak daha yüksek bedeller çıkaran da... Her geçen gün artan bedellere vatandaşlar tepki gösterirken, özel hastaneler ise talebe yetişmediklerini, o nedenle ek alan alarak bunu kiralamak zorunda kaldıklarını söylüyor.

YASA NE DİYOR?

Otopark Yönetmeliği'nin 5'inci maddesine göre, "Ağız diş sağlığı merkezleri ve hastanelerde, üniversitelerde otopark ihtiyacının bina bünyesinde veya parselinde ya da bu yönetmelik kapsamında parselinde otopark teşkilinin mümkün olmaması halinde komşu parselde karşılanması zorunludur" ifadesi yer alıyor. Yani kanunen hastanelerin vatandaşlara otopark hizmetini sunması, eğer yoksa da ek alan alması gerekiyor. Bu durumda özel hastanelerin öne sundukları gerekçeler de boşa düşüyor.

HAKEME BAŞVURUN

Otopark ücreti sorununu şikayet platformlarına taşıyan vatandaşlardan biri, "1 saat dolmamış olmasına rağmen 300 lira ücret alındı. Israrla talep edince fiş verildi ancak üzerinde de 'vale hizmeti' yazıyor" diyor. Acilden giriş yapan bir başka vatandaş "29 Kasım'da İstanbul Maltepe'de bulunan hastane önündeki otoparkta vale hizmeti için 350 lira ücret alındı" derken; çocuğu bir özel hastanede ameliyat olan K.D. de şunları anlatıyor: "Otopark ücretinin yatan hastalardan da alındığını öğrendik. Ücretin günlük 500, saatlik ise 200 lira olduğu söylendi." Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre belli bir sayıda araç için, özel hastaneler otopark bulundurmak zorunda. Şu anda hangi hastaneye giderseniz gidin, otoparklar üçüncü şahıslara verilerek işletiliyor. Yani özel hastaneler buraları kiraya vererek ek gelir elde ediyor" dedi. Bunun yasal olmadığını söyleyen Ağaoğlu, "Bu şekilde işletilen hastane otoparklarına ücret ödemek durumunda kalanlar, fişi ve hastane belgeleriyle hakem heyetlerine başvurabilir. Hastanelerin otopark hizmetini kendilerinin yürüttüğü ihtimalde de yine hakem heyetlerine müracaat edilebilir" ifadelerini kullandı.

'TALEBE YETİŞEMİYORUZ'

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat, ücretsiz otopark alanlarının bulunduğunu belirterek, "Ancak sunulan alanın çok üzerine bir talep var. Dolayısıyla bu alan talebin 10'da birini dahi karşılamıyor" dedi. Hastanelerin özellikle 9.00- 13.00 saatlerinde çok yoğun olduğunu vurgulayan Bahat, "O nedenle bakanlığın zorunlu tuttuğu alanın dışında ücretli alan kiralıyoruz. Otopark işletmeyi bilmeyiz, bu alanı işletmecilere veriyoruz" diye konuştu. Bahat, yatan hastaların otopark ücreti ödemediğini kaydetti.

Haber: Betül Alakent