Leyla Aydemir davasında kritik gün! Aileden isimler yeniden hakim karşısına çıktı

Ağrı'da Leyla Aydemir (4), 2018 yılında dedesinin yaşadığı köyde kayıplara karıştı. Arama çalışmaları devam ederken 18 günün sonunda cansız bedenine ulaşıldı. 2'si öz amcaları olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı. Amca Yusuf Aydemir, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Amca Musa Aydemir ile baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun ile Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti. İtiraz üzerine karar Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Tüm sanıklar hakkında verilen hükümler bozulurken, sanık Yusuf Aydemir de tahliye edildi. Yagıtay'ın bozma kararının ardından Yargıtay tarafından beraat kararı bozulan 7 sanık, bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. Yeni soruşturma kapsamında çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası gözaltına alındı. rama çalışmalarına katılan AFAD personeli şahit olarak dinlenecek.

Haber: Faruk Küçük-Recep Çirik