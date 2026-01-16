Eksi 20’de derece de eğitim destanı: Adana’nın zirvesinde Sena öğretmen soba yakıp geleceği ısıtıyor

Adana'nın 1600 rakımlı Feke İlçesi'ndeki Mansurlu İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Sena Moroğlu, eksi 20 dereceye rağmen öğrencileri için fedakarca görevini sürdürüyor. Öğrencileri için bahçede odun kırıp, sınıfta soba yakan Sena öğretmen, onları sevgiyle geleceğe hazırlıyor. Şanlıurfa'dan tayinle bölgeye gelen Moroğlu, ikinci görev yeri olarak Mansurlu İlkokulu'na atandığını aktararak, "Şartlar zor ama eğitimimiz çok keyifli. Burası resmiyette Adana'ya bağlı ama iklimi ve yaşam şartları Doğu Anadolu'yu andırıyor. Çok soğukların ve kar yağışının olduğu bir bölge. Bir dönemi geride bıraktık ve burada öğretmenliğin keyfini zirvede yaşadığımızı düşünüyorum" dedi.

4 SINIF BİR ARADA

Birleştirilmiş sınıfta 6 öğrenciye eğitim verdiğini anlatan Moroğlu, "Dört sınıf bir arada. 4'üncü sınıfta bir öğrencim, iki öğrencimiz 2'nci sınıf, ana sınıf ve 1'inci sınıf öğrencilerimiz var. Ayrıca seneye 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerimize de ön eğitim veriyoruz" dedi.