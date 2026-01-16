CHP’li İBB’de İETT rezaleti: Başakşehir'deki kazada 3 otobüs birbirine girdi

CHP'li İBB tarafından yönetilen İETT otobüslerinde yaşanan skandallar bitmiyor. Başakşehir'deki Eski Edirne Asfaltı Habipler mevkiinde dün sabah zincirleme kaza meydana geldi. İçindeki yolcularla birlikte seyir halinde olan İETT otobüsünün şoförü, trafik nedeniyle yavaşladı. O sırada arkasından gelen başka bir İETT otobüsü duramayarak yavaşlayan otobüse çarptı. Yine arkadan gelen başka bir İETT otobüsü de kaza yapan otobüslere vurdu. Zincirleme kazada 3 otobüsteki 5 yolcu yaralanarak çevre hastanelere götürüldü. İstanbul Avcılar'da ise motor kısmından dumanlar yükselen İETT otobüsü kısa sürede adeta alev topuna döndü.

