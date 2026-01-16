Bodrum dünya yıldızı oldu: Turizm devi “Türkiye’nin St. Tropez’si” diye yazdı

Dünyanın tanınmış seyahat yayınlarından Travel + Leisure, "2026'da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon" listesini açıkladı. "Yılın Destinasyonu" seçimi Brezilya olurken; listeye Türkiye'den ise Bodrum girdi. Bodrum, "Beach Vibes" başlığı altında öne çıkarılan destinasyonlar arasında kendine yer buldu. Bu kategoride Bodrum'un yanı sıra Miami, Cayman Adaları ve Isla Mujeres gibi lokasyonlar da yer aldı. Bodrum "Türkiye'nin St.-Tropez'si" olarak tanımlandı. Haberde, geçmişte daha mütevazı bir balıkçı kasabası olarak bilinen Bodrum'un bugün; lüks otelleri, canlı gece hayatı, zengin gastronomi seçenekleri, farklı ülkelerden ziyaretçileri buluşturan kozmopolit yapısı sayesinde uluslararası ölçekte güçlü bir turizm markasına dönüştüğü ifade edildi.

TALEP YÜZDE 85 ARTTI

Travel + Leisure, Bodrum'a yönelik ilgili verilerle de destekledi. Skyscanner'ın seyahat trendlerine atıf yapan yayında, Bodrum aramalarının yıllık bazda yüzde 85 arttığı bilgisine yer verildi. Bu artışın, destinasyonun küresel ölçekte daha görünür hale geldiğine işaret ettiği belirtildi.