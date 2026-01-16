A.B.İ. setinde zirve kutlaması! Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu reytingleri ezdi geçti

ATVekranlarında izleyiciyle buluşan OGM Pictures Yapımı, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı A.B.İ. dizisinin setinde, ilk bölümün reyting başarısı ekip tarafından pasta kesilerek kutlandı. Dizi, yayınladığı Salı gününde en yakın rakibine iki katı fark atmıştı. Reytinglerin; Total, AB ve ABC1 grubunda zirveye yerleşmişti. Başrollerinde, "Avukat Çağla" rolüyle Afra Saraçoğlu ve "Cerrah Doğan" karakteri ile Kenan İmirzalıoğlu'nun olduğu dizi, ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatıyor.

