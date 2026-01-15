Şehidin emaneti Asel’in doğum gününde duygulandıran sürpriz!

Bingöl'de görev yapan polis memuru Necati Aygün, 22 Mart 2022'de meydana gelen bir patlama sonucu şehit düştü. O günden beri baba hasreti çeken Asel, önceki gün küçük de olsa buruk bir mutluluk yaşadı. Aydın Efeler Güzelhisar İlkokulu'nda okuyan Asel için, babasının silah arkadaşları, sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Aldıkları pasta ile okula gelen polis memurları, 8. yaşını kutlayan Asel'e nice mutlu yıllar diledi. Asel, aynı gün doğan sınıf arkadaşıyla birlikte pastayı üfledi. Asel ve arkadaşları, Özel Harekat polisleriyle bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Annesi Gülçimen Aygün, bu özel günde kızını yalnız bırakmayan şehit eşinin polis arkadaşlarına teşekkür etti.