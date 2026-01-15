ON Dijital çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Citroen Ami ve Ola elektrikli bisiklet kazanan asil ve yedek talihliler...

PODCAST CANLI YAYIN

ON Dijital çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.10.2025 tarih ve E-24951361- 255.01.02-79961 sayılı izin ile Burgan Bank A.Ş. adına; 24.10.2025 (Saat 00:01) – 31.12.2025 (Saat 23:59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen ON Mobil kampanyasında 1.891.748 adet çekiliş numarası bulunmaktadır.

Citroen Ami One Electric 2024 Model kazanan asil ve yedek talihliler:

Ola Elektrikli Bisiklet kazanan asil ve yedek talihliler:

Segway Ninebot Kickscooter F2 Elektrikli Scooter kazanan asil ve yedek talihliler:

10.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki (15.02.2026 – 31.03.2026) kazanan asil ve yedek talihliler:

Garmin Vivosmart 4 Akıllı Bileklik kazanan asil ve yedek talihliler:

JBL Tune 520BT Kulaklık kazanan asil ve yedek talihliler:

