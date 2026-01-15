ON Dijital çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Citroen Ami ve Ola elektrikli bisiklet kazanan asil ve yedek talihliler...
ON Dijital çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.10.2025 tarih ve E-24951361- 255.01.02-79961 sayılı izin ile Burgan Bank A.Ş. adına; 24.10.2025 (Saat 00:01) – 31.12.2025 (Saat 23:59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen ON Mobil kampanyasında 1.891.748 adet çekiliş numarası bulunmaktadır.
Giriş Tarihi:
Citroen Ami One Electric 2024 Model kazanan asil ve yedek talihliler:
Ola Elektrikli Bisiklet kazanan asil ve yedek talihliler:
Segway Ninebot Kickscooter F2 Elektrikli Scooter kazanan asil ve yedek talihliler:
10.000 TL Değerinde Hepsiburada Hediye Çeki (15.02.2026 – 31.03.2026) kazanan asil ve yedek talihliler:
Garmin Vivosmart 4 Akıllı Bileklik kazanan asil ve yedek talihliler:
JBL Tune 520BT Kulaklık kazanan asil ve yedek talihliler: