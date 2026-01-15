PODCAST CANLI YAYIN

Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte iPhone 16 128 GB kazanan asil ve yedek talihliler...

Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ'nin 24.09.2025 tarihli ve E-24951361-255.01.02-78371 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 09.01.2026 tarihinde yapılan çekilişe 1.412.339 katılım gerçekleşmiştir.

Samsung 65S90F 65" 4K Ultra HD Smart OLED TV Asil Talihlileri: Elif Kocakanat - Betul Turan - Alev Kundakçı

Apple iPhone 16 128 GB Asil Talihlileri: Nükhet Akkaya - Medeni Apaydın - İlkay Çelen / İstanbul - Orhan Gultekin - Selahattin Doymaz

S.M.E.G Su Isıtıcı – 1.7 Litre ISI AYARLI Asil Talihlileri: Elif Gülşah Güngör / İstanbul - Alla Tatarin - Mustafa Şahin - Mustafa Albayrak - Süleyman Yılmaz - İbrahim Ortakavak - Nilay Girişen - İrina Güneş - Mehmet Çağlayan Yazıcı - Adnan Şahin / Ankara - Deniz Topçu - Cengiz Kaplan - Özge Bilgi Berkün - Ümran Kaymaz - Hasan Kanpalta / İstanbul

Stanley Quencher Termos Asil Talihlileri: Naciye Ceylan - Fırat Meriç - Berrin Bilir Borazanoğlu - Ahmet Ozkan - Servet Aziz Kulan - Esra Kazancıbaşı Öztekin - Can Akveç - Mustafa Kahraman - Caner Güçer - Gözde Kirişçioğlu - Gülbin Yavuz - Elif Çelik - İlker Kaysı - Seda İnanç - Hikmet Pekcan - Mehmet Serhat Aral - Selçuk Bora Çavuşoğlu - Nejla Koç Sol - İkbal Dönmez - İzak Faraci Samsung 65S90F 65" 4K Ultra HD Smart OLED Yedek Talihlileri: 1-) Kardelen Ozçetin 2-) Esra Küçük 3-) Nurten Efe

Apple iPhone 16 128 GB Yedek Talihlileri: 1-) Cengiz Sohtorik 2-) Mustafa Duman 3-) Sevilay Karabulut 4-) Emel Özbay 5-) Mehtap Hacıeyüpoğlu Akdoğan

S.M.E.G Su Isıtıcı – 1.7 Litre ISI AYARLI Yedek Talihlileri: 1-) Saliha Tuncel / Eskişehir 2-) Simge Yavuzbayir 3-) Ruhan Turan 4-) Umay Çavuş 5-) Gizem Usluoğlu 6-) Umut Dişel 7-) Dilek Altınışık 8-) Beril Kocabay 9-) İsmehan Tüfekçi 10-) Pınar Cömert 11-) Süleyman Döner 12-) Tolga Tepret 13-) Perihan Özad 14-) Emel Ayaz 15-) Zarife Dinçer

Stanley Quencher Termos Yedek Talihlileri: 1-) Muharrem Kol 2-) Hulusi Kesgin 3-) Zeynep İlay Günhan 4-) Banu Şişman 5-) Ramazan Akgün 6-) Zeynep Yeeim Hivel 7-) Ayşe Armağan 8-) Leyla Tanyeri 9-) Sıla Çalışkan 10-) Cengiz Öksüz 11-) Murat Pişkinoğlu 12-) Reyhan Doğdu 13-) Fatma Taşdöner Yüksel 14-) Baki Berk 15-) Yeter Çaltay 16-) Azime Güney 17-) Dicle Yorulmaz 18-) Muhittin Salih Eren 19-) Zehra İncili / İstanbul 20-) Emrah Hacıvelioğlu

