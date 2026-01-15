Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte iPhone 16 128 GB kazanan asil ve yedek talihliler...
Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ'nin 24.09.2025 tarihli ve E-24951361-255.01.02-78371 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 09.01.2026 tarihinde yapılan çekilişe 1.412.339 katılım gerçekleşmiştir.
Samsung 65S90F 65" 4K Ultra HD Smart OLED TV Asil Talihlileri: Elif Kocakanat - Betul Turan - Alev Kundakçı
Apple iPhone 16 128 GB Asil Talihlileri: Nükhet Akkaya - Medeni Apaydın - İlkay Çelen / İstanbul - Orhan Gultekin - Selahattin Doymaz
S.M.E.G Su Isıtıcı – 1.7 Litre ISI AYARLI Asil Talihlileri: Elif Gülşah Güngör / İstanbul - Alla Tatarin - Mustafa Şahin - Mustafa Albayrak - Süleyman Yılmaz - İbrahim Ortakavak - Nilay Girişen - İrina Güneş - Mehmet Çağlayan Yazıcı - Adnan Şahin / Ankara - Deniz Topçu - Cengiz Kaplan - Özge Bilgi Berkün - Ümran Kaymaz - Hasan Kanpalta / İstanbul
Stanley Quencher Termos Asil Talihlileri: Naciye Ceylan - Fırat Meriç - Berrin Bilir Borazanoğlu - Ahmet Ozkan - Servet Aziz Kulan - Esra Kazancıbaşı Öztekin - Can Akveç - Mustafa Kahraman - Caner Güçer - Gözde Kirişçioğlu - Gülbin Yavuz - Elif Çelik - İlker Kaysı - Seda İnanç - Hikmet Pekcan - Mehmet Serhat Aral - Selçuk Bora Çavuşoğlu - Nejla Koç Sol - İkbal Dönmez - İzak Faraci Samsung 65S90F 65" 4K Ultra HD Smart OLED Yedek Talihlileri: 1-) Kardelen Ozçetin 2-) Esra Küçük 3-) Nurten Efe
Apple iPhone 16 128 GB Yedek Talihlileri: 1-) Cengiz Sohtorik 2-) Mustafa Duman 3-) Sevilay Karabulut 4-) Emel Özbay 5-) Mehtap Hacıeyüpoğlu Akdoğan
S.M.E.G Su Isıtıcı – 1.7 Litre ISI AYARLI Yedek Talihlileri: 1-) Saliha Tuncel / Eskişehir 2-) Simge Yavuzbayir 3-) Ruhan Turan 4-) Umay Çavuş 5-) Gizem Usluoğlu 6-) Umut Dişel 7-) Dilek Altınışık 8-) Beril Kocabay 9-) İsmehan Tüfekçi 10-) Pınar Cömert 11-) Süleyman Döner 12-) Tolga Tepret 13-) Perihan Özad 14-) Emel Ayaz 15-) Zarife Dinçer
Stanley Quencher Termos Yedek Talihlileri: 1-) Muharrem Kol 2-) Hulusi Kesgin 3-) Zeynep İlay Günhan 4-) Banu Şişman 5-) Ramazan Akgün 6-) Zeynep Yeeim Hivel 7-) Ayşe Armağan 8-) Leyla Tanyeri 9-) Sıla Çalışkan 10-) Cengiz Öksüz 11-) Murat Pişkinoğlu 12-) Reyhan Doğdu 13-) Fatma Taşdöner Yüksel 14-) Baki Berk 15-) Yeter Çaltay 16-) Azime Güney 17-) Dicle Yorulmaz 18-) Muhittin Salih Eren 19-) Zehra İncili / İstanbul 20-) Emrah Hacıvelioğlu