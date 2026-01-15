Kalbi duran Azat hayata döndü! 11 yaşındaki çocuk 6 saatlik mucize ameliyatla kurtuldu

Gaziantep'te doğuştan aort kapak hastası olan Azat Enes Aslan (11) iki ay önce fenalaştı. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu saatler içinde daha da ağırlaşan Azat için zamanla yarış başladı. Ameliyat öncesinde kalbi duran Aslan, acil olarak Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Babürhan Özbek ve ekibi tarafından operasyona alındı. 6 saat süren operasyon sonrası kurtuldu. Doç. Dr. Babürhan Özbek, "Azat'ın kalp nakil ihtiyacı ortadan kalktı. Artık yatağa bağımlı yaşamayacak, rahatça gülebilecek ve okuluna devam edebilecek" diye konuştu.

