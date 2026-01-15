İzmir’de vahşetin adresi Bornova! Genç kasiyerin katili dayısının kiracısı çıktı

İzmir Bornova'da bir zincir markette kasiyer olarak çalışan Mihriban Yılmaz (26), 29 Aralık akşamı kayıplara karıştı. Genç kadın için arama çalışmaları başlatıldı. Polis, kadının aracına bindiği Fatih İnan'ı gözaltına aldı. İnan, Mihriban'ı boğarak öldürdüğünü, cesedini ise ormanda toprağa gömdüğünü anlattı. Tutuklanan evli ve 1 çocuk babası olan katil zanlısının, Mihriban'ın dayısının kiracısı olduğu ortaya çıktı.

Haber: Ceyhan Torlak