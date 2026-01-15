İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakimi vuran savcı tutuklandı!

İstanbul Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan (33), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde (İstinaf) görevli üye Hâkim Aslı Kahraman'ı (45), önceki gün saat 13.00 sıralarında ziyarete gitti. Kahraman'ın odasında görüşen ikili kısa süre sonra tartıştı. Kılıçarslan, aralarındaki duygusal birlikteliği bitirmek isteyen hakim Kahraman'a tabancayla ateş etti. Savcı ikinci kez ateş etmek istediği sırada ise odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellendi.

ÇARPICI İRONİ

Yaralı hakim, hastaneye kaldırıldı. Savcı Kılıçarslan, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kılıçarslan, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Kılıçarslan'ın 2022- 24 yılları arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığı, aile içi kadın cinayetleri, istismar gibi birçok konuda mağdurların şikayetlerini aldığı ve iddianameler hazırladığı öğrenildi.

'SİLAHI ELİNDEN ALDIM'

Hakimi kurtaran hükümlü çaycı Yakup Karadağ, olayın perde arkasını anlattı: Boşları almak için hakimin odasına gittim. Savcı birden ateş etti. Elimi havaya kaldırdım. Silahı duvara yaslayarak elinden aldım. Pantolonumdaki kemeri çıkarıp hakimin yaralandığı noktaya hemen tampon yaptım. Sonrasında polisler gelerek olaya müdahale etti.