DMM’den “500 Bin Sosyal Konut”a ilişkin sahte mesaj uyarısı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunda yeniden gündeme getirilen "500 Bin Sosyal Konut Projesi"ne ilişkin önemli bir uyarı yaptı.

DMM'den vatandaşa dolandırıcılık uyarısı, (X ekran görüntüsü)

BAŞVURULAR SONA ERDİ

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında başvuruların 19 Aralık 2025 tarihinde sona erdiği hatırlatıldı. Açıklamada, halen devam eden herhangi bir başvuru sürecinin bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılar aracılığıyla gönderilen mesajların açık bir dolandırıcılık girişimi olduğu ifade edildi. Kamuoyunun bu tür girişimlere karşı dikkatli olması gerektiği belirtilirken, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların esas alınması çağrısında bulunuldu.