39 yıl kesinleşmiş cezası vardı! Yurtdışına kaçma hazırlığındayken arkadaşını öldürdü

Olay, dün Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin içinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından araçtaki kişinin Özgür Yurdakul (49) olduğu belirlendi. Bunun üzerine Yurdakul'un başından tek kurşunla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, cinayet şüphelisinin Emrah A.(39) olduğu belirlendi.

Arnavutköy'de otomobilde ceset bulundu; yurtdışına kaçmak isteyen arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. (DHA) ŞÜPHELİNİN 39 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Yapılan incelemelerde şüpheli Emrah A.'nın hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve yurt dışına kaçmak istediği sırada kendisine yardım ettiği belirlenen Özgür Yurdakul'u öldürdüğü ortaya çıktı. İkili arasındaki tartışmanın Edirne'ye giderken yolda çıktığı ve bunun üzerine Emrah A.'nın, Yurdakul'u silahla başından vurarak öldürdüğü, ardından Arnavutköy'e dönerek aracı sokakta park ettiği tespit edildi.