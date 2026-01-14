Torunlarıyla İngilizce sohbet etmek istedi kursta eğitime başladı

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesine bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde açılan İngilizce kursuna yazılan 4 çocuk annesi ve 5 torun sahibi Zeliha Çelik, akıcı İngilizce konuşmak için eğitim sıralarına yeniden oturdu. Yaklaşık 3 aydır eğitim alan ve azmiyle kurs arkadaşlarına örnek olan Çelik, kısa sürede dilini geliştirmeyi başardı. Öğrenmenin yaşının olmadığına dikkati çeken Çelik, "İngilizce öğrenmek iyidir. 'Kursta ne işin var?' diyeni daha görmedim. Benim de içimde öğrenme isteği var. Pratik yapmak istiyorum. Daha yeniyim. Yaşım da küçük değil. Zamanla konuşacağıma da inanıyorum. Kursu bırakmayacağım, sürekli devam edeceğim, tekrar edip unutmayacağım. Daha önce Arapça kursuna da gitmiştim. Onu da biliyorum" dedi.

