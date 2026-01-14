Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nda konuşan Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu" düzenlendi. Programda konuşan Emine Erdoğan, hekimlerden hemşirelere, ebelerden ambulans şoförlerine, sağlık camiasının her bir mensubuna şükranlarını sundu. Erdoğan, "Onlar, büyük özveriyle çoğu zaman kendi hayatlarını geri plana alarak en zor zamanlarımızda yanımızda oluyor. Bu toprakların hekimleri, tarih boyunca insanlığın tıbbi birikimine çok büyük katkılar yaptı" dedi. Anadolu coğrafyasında Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan büyük mirasta tedavinin sanatla, maneviyatla nasıl iç içe olduğunun açıkça görülebildiğine işaret eden Erdoğan, "Teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüm hayatın her alanını kökten değiştiriyor. Çok geç olmadan hekim ve hastanın buluştuğu yerin, muayene odasından ibaret olmadığını hatırlamalıyız. Tıp ilmi, insani bilimlerden, sanattan, edebiyattan, felsefeden beslendikçe yalnızca hastalıkları değil, insanı bütün olarak iyileştiren özünü koruyacak" dedi.

Emine Erdoğan, "Tıp, sanattan ve edebiyattan beslendikçe, insanı bütün olarak iyileştiren özünü koruyacak" dedi.

Haber: Burcu Şen