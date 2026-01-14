Özel okulda zorbalığı tüm okulla paylaştılar! Anneden sert tepki: 'Sessiz kaldınız'

İstanbul Maltepe'de yaşayan Elvan Altun, özel okulda 7. sınıfa giden 12 yaşındaki oğlunun uzun süredir sistematik zorbalığa maruz kaldığını iddia etti. Son iki yıldır arkadaşları tarafından hedef alındığını ileri sürdü. Başlangıçta yaşananları çocuklar arasındaki sıradan anlaşmazlıklar olarak değerlendirdiğini belirten Altun, durumun giderek ağırlaştığını söyledi. Çocuğun, arkadaşları tarafından pusuya düşürülerek darp edildiğini dile getirdi. Yaşanan saldırı sonrası çocuğun gözünde morluklar ve vücudunda çeşitli yaralar oluştu.

'CAYDIRICI ÖNLEM ALINMADI'

Olayın en çarpıcı iddialarından biri ise darp anında çekilen fotoğrafların okul içindeki öğrencilere gönderilmesi oldu. Anne, bu durumun oğlunda ciddi psikolojik travmaya yol açtığını ifade etti. Anne Altun, yaşananlara rağmen okul yönetiminin yeterli ve etkili bir adım atmadığını savundu. Olay sonrası defalarca okul idaresiyle görüştüğünü belirten Altun, herhangi bir caydırıcı önlem alınmadığını öne sürdü. Yaşananların ardından oğlunu okuldan alarak başka bir okula naklettirdiğini söyleyen anne, ödediği yıllık eğitim ücretinin iadesini talep etti. Ancak iddiaya göre okul yönetimi bu talebe olumsuz yanıt verdi. Anne Altun'un CİMER'e yaptığı şikayet sonrası yıllık ücretin bir bölümünün iade edildiği öğrenildi. Şikayetin ardından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

AKRAN ZORBALIĞI BİTMİYOR

Anne Elvan Altun, oğlunun yaşadıkları nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi. Altun, "Akran zorbalığına karşı hukuki ve idari mücadeleyi sürdüreceğim" diye konuştu.