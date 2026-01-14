Batman Sason'da geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ardından soğuk hava etkisini artırdı. Hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerken, sokakta yaşayan hayvanlar da soğuktan etkilendi. Evli ve 5 çocuk babası olan Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, mahallesindeki sokak kedileri için yaşadığı kendisine ait 4 katlı apartmandaki boş olan 1'inci kattaki daireyi kedilere açtı. Demir ve çocukları, eve gelen 17 sokak kedisi için mama, su ve kum hazırlayıp, kedilerin temizlik ve bakımlarıyla da yakından ilgileniyor.

İrfan Demir, "Mamasından, kumundan, her şeyine kadar dört dörtlük. Gelip temizliğini ben yapıyorum. Banyolarını da ben yaptırıyorum. Eğleniyorum, boş vakitlerimde stresimi onlarla atıyorum" diye konuştu. Dondurucu soğuklar sokak hayvanlarını etkiledi. Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, boş olan dairesini kedi yuvasına dönüştürdü.