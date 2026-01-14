Adliyede eski eşi olan hakime kurşun yağdıran savcı gözaltında!

Korkunç olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Kartal'daki Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde (İstinaf) meydana geldi. 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan mahkemeye geldi. Daha önce duruşmalarda birlikte görev aldığı 45 yaşındaki hakim Aslı Kahraman'ın odasına girdi. Tartıştıktan sonra bir el kadın hakime ateş etti. Kurşun kasıktan girip kalçadan çıktı. Kılıçaslan ikinci kez ateş etmek istedi. GÖZALTINA ALINDI

Ancak Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ı engelledi. Yaralı hakim çağırılan sağlık ekipleri tarafından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren savcı gözaltına alındı. Yarın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Bir çocuk annesi Aslı Kahraman'ın eşinden boşandığı öğrenildi. Savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan'ın 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'la daha önce birlikte mahkemede duruşmalarda görev aldığı ve tanışıklıklarının buradan geldiği belirtildi.

Haber: Leyla Yıldız