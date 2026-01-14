Acı haber! Evden "biriyle görüşeceğim" diye ayrılan genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

Bornova'da yaşayan Mihriban Yılmaz (26), 29 Aralık'ta "Biriyle görüşeceğim" diyerek evden ayrıldı. Kayıplara karıştı. Arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri, şüpheli Fatih İnan (26) ve 4 kişiyi gözaltına aldı. İnan, Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği yerdeki aramada Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih İnan tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

