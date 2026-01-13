Sahnelerin usta ismi Koray Ergun’a veda: Son yolculuğuna uğurlandı





OYUNCU KORAY ERGUN

Tiyatro sahnesinin yanı sıra birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde de rol alan Koray Ergun, özellikle Teşkilat, Behzat Ç. ve Unutma Beni gibi dizilerde yer aldı. Sinema kariyerinde ise Ayla, Anadolu Leoparı ve Gölge Oyuncuları gibi yapımlarda da rol aldı.

