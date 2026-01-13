Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni tanık! “Kolundan tutulup beyaz araca bindirildi”

Van'da üniversiteli Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma genişletildi. Sürpriz bir tanık ortaya çıktı. Manisa'da yaşayan ve genç kızın kaybolduğu 27 Eylül'de Van'da bulunan Haydar C. şunları söyledi: 27 Eylül'de Rojin'i gördüm. Bir kızla yürüyordu. Sonra bir erkek Rojin'i kolundan tuttu. 'Yürü gidiyoruz' dedi. Sonra beyaz bir araca binip Doğu istikametine doğru hareket ettiler." Bu arada baba Nizamettin Kabaiş yeni açıklamalarda bulundu. "Kızım 18 günlük kayıp sürecinde suda değilmiş" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceğini söyledi.

Haber: Hüseyin Kaçar