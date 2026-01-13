PODCAST CANLI YAYIN

Lazer epilasyon faciası: Genç kızın vücudu yandı! Güzellik merkezine dava açıldı

Konya'da H.K. adlı genç kız, güzellik merkezine gitti. Lazer epilasyon yaptırdı. İşlemde vücudu yandı. Yanağında, çenesinde, kolunda ve karnında 2. derecede yanıklar olduğu belirlendi. Dava açan H.K. "Canım yanıyor dedim ama işleme devam ettiler. Şikayetçiyim" dedi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İşyeri sahibi Emrah Ü. (40) ve işlemi gerçekleştiren Nermin D. (54) hakkında 'taksirle yaralanma' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

