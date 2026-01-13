İstanbul’da kar etkisini artırdı! Batı beyaza büründü

İstanbul'da beklenen kar yağışı dün sabaha karşı başladı. Bazı bölgelerde aralıklarla etkisini sürdüren kar, şehrin batısındaki ilçelerde beyaz örtü oluşturdu. Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve Arnavutköy'de yağış aralıklarla devam ederken, Bahçelievler ve Bakırköy'de ise sulu kar yağdı.



Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı devam etti. Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi ile Aydos Ormanı başta olmak üzere yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlarda kar etkili oldu. Kar yağışının olduğu bölgelerde park halindeki araçlar ile evlerin çatıları, yol kenarları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Uzmanlar sıcaklığın 0 dereceye ineceğini belirtti.

Bu arada Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığının Perşembe gününden itibaren artacağını kaydetti.