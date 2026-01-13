İcardi’nin gol sevinci kriz çıkardı! Gazeteciden Galatasaray’a 500 bin TL’lik dava açıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manchester United ile karşılaştı. Cimbom maçı 3-2 kazandı. Gollerden birini de Mauro İcardi attı. İcardi'nin gol sonrası sevinci adeta ikonik hale gelirken ilginç bir gelişme yaşandı. İngiltere'de yaşayan gazeteci Abdullah Ovalı gol sonrası İcardi'ye ait sevinç fotoğrafının kendisine ait olduğunu belirtti. Galatasaray kulübünün fotoğrafı izinsiz kullandığını iddia etti.



Ovalı çektiği fotoğrafa ait Galatasaray kulübü yetkililerinin tişört, anahtar, kart gibi ürünler çıkartarak kendisini zarara uğrattıkları gerekçesiyle mahkemenin yolunu tuttu. Abdullah Ovalı İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe sundu. Galatasaray kulübünün kendisine ait fotoğrafı izinsiz kullanarak yaptığı ürünlerden kazanç elde ettiğini ifade etti. Eserinin yok sayılarak kullanılmasının kendisini üzdüğünü bu ürünlere haciz konulması gerektiğini dile getirdi. Ovalı ayrıca Galatasaray kulübünden maddi ve manevi 500 bin TL tazminat talep etti.

Haber: Armağan Yılmaz