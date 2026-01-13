EGM düğmeye bastı! 81 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonundaki çalışmalar, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerdeki bilgiler doğrultusunda FETÖ'ye yönelik düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize olmak üzere 16 ilde operasyon yapıldı. 81 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu, FETÖ'nün "Emniyet Mahrem Yapılanmasında" sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, örgütün kendi içerisinde oluşturduğu Mahrem Yapı içerisinde hiyerarşiye göre hareket ettikleri saptandı.

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Milletin birlik ve beraberliğine, devletin bütünlüğüne, vatandaşların huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.