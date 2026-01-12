Zonguldaklı Avcı’nın kök hücre bağışı Fransa’daki bir çocuğa umut oldu

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli İlçesi'nde 26 yıldır avukatlık yapan evli ve 2 çocuk babası 50 yaşındaki Mesut Avcı, 2017'de Türk Kızılay'a rutin olarak yaptığı kan bağışı sırasında gönüllü kök hücre donör adayı olma isteğini belirtmesi üzerine kendisinden fazladan bir tüp kan alındı. Aradan geçen 7 yılın ardından kök hücre bağışının Fransa'da yaşayan 9 yaşındaki bir çocukla uyuştuğu bilgisi Avcı'ya telefonla iletildi. Türk Kızılay'a davet edilen, burada doğrulama testleri yapılan Avcı'ya testlerde yüzde 98'in üzerinde uyum olduğu bilgisi aktarıldı.

TEREDDÜT ETMEDİM

Avcı, daha sonra Ankara Onkoloji Hastanesi'ne davet edilerek burada kapsamlı sağlık taramasından geçirildi. İşlemlerin ardından geçen yıl ağustos ayında ilik nakli işlemi yapıldı. Bu süreçte Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) ile Türk Kızılay'ın yakından ilgilendiği, nakil sonrasında da düzenli kontrolleri yapılan Avcı, hiç tanımadığı ve belki de hiç tanımayacağı bir hastanın hayatına tereddüt etmeden katkıda bulundu.

2 YIL SONRA ÇOCUKLA TANIŞACAK

Çocuk ve ailesiyle hiç görüşme imkanının bulunmadığını belirten Avcı, "Onunla ilgili bir prosedür var. İki yıl boyunca sağlığıyla ilgili sadece TÜRKÖK üzerinden haberleşebiliyoruz. Onun dışında iki yıl sonrasında ben ve çocuk istersek o zaman TÜRKÖK'ün de onayıyla bir araya gelebileceğiz" ifadelerini kullandı. Avcı, herkesin bir şekilde umut olabileceğini kaydetti.



"BİR HASTANIN HAYATINA UMUT OLABİLİYORSUNUZ"

Avcı, kan vererek vücudun sağlığını koruyabilmenin yanı sıra bir hastanın umudu olabilme imkanı doğduğuna dikkati çekerek, bunun çok farklı bir duygu olduğunu dile getirdi. Karadeniz Ereğli'de yaşayan avukat Mesut Avcı, gönüllü kök hücre bağışıyla Fransa'da ilik bekleyen hiç tanımadığı 9 yaşındaki bir çocuğa umut oldu.