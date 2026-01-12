Uyuşturucu ve fuhuşun merkezi Bebek Otel'in sahibi Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı!

Uyuşturucu ve fuhuşun merkezi olduğu ortaya çıkan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. 2026 yılının ilk günlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, sosyetenin uğrak noktası olan Bebek Otel'e 200'e yakın jandarma personeliyle baskın düzenlenmiş, otelde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve çeşitli aparatlar ele geçirilmişti.

SAHTE İSİM, GİZLİ ODA

Ünlü isimlerin uğrak yeri olan Bebek Otel'de kayıt alınmadan oda açtırıldığı tespit edilmişti. Ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kayıt ettirildiği belirlendi. Müşterilerin VIP bölümlere çıktıkları ve uyuşturucu kullandıkları saptandı.

Tutuklanan Yıldırım savcılıktaki ifadesinde, "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" diyerek 3 maymunu oynadı. Yıldırım, "Benim otelimde kimse bilgim olmadan başka kimlikle konaklayamaz. Bununla ilgili bir duyumum olsaydı ben buna kesinlikle izin vermezdim" savunmasında bulundu.

Yıldırım aramalarda bulunn uyuşturcu için de çalışanları hedef gösterdi.

JET SORGU

Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk vurgununda Cebeci hafriyat sahası ve taş ocaklarını tekeline alıp yıllık 200 milyon dolara yakın gelir elde eden firari Murat Gülibrahimoğlu'nun özel jetle paraların büyük kısmını Londra'ya taşıdığı öne sürülmüştü. O jetle 2 kez yurt dışına yolculuk yapan isimlerden Rabia Karaca ve Merve Eryiğit, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ile Ceren Alper jet soruşturmasında ifade verecek.

Uyuşturucu paketleri ve şırıngalar için "Kim attı bilmiyorum" diyen Bebek Oteli sahibi Muzaffer Yıldırım, "fuhuş ve uyuşturucuya yer sağlama" suçlamalarına karşı çalışanlarını kalkan yaptı.

Otelin 1 ay kapatma kararına rağmen nasıl açıldığı da sorulan Yıldırım, "Mahkeme evrakların eksik olduğunu belirterek yürütmenin durdurulması kararı verdi" diye konuştu.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy'un savcılık ifadesinde, "Pişmanız. Tedavi olacağız" dediği öğrenildi.

Haber: Atakan Irmak