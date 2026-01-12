Türk gençler ABD'de düzenlenen insansız hava araçları yarışmasında birinci oldu

İstanbul Küçükçekmece Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan FKGAL Aviation, ABD'de düzenlenen yarışmada dünya genelinde 6'ncı, liseler kategorisinde ise Dünya 1'incisi oldu.

Küçükçekmece'deki Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi (FKGAL) öğrencilerinin kurduğu FKGAL Aviation, ABD'de düzenlenen insansız hava araçları yarışması Student Unmanned Aerial Systems'de (SUAS) dünya genelinde altıncı, liseler arasında birinci olarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) destekli takım, 20 ülkeden hem askeri hem sivil yükseköğretim kurumlarının katılım sağladığı yarışmayı, Berkeley ve Michigan gibi önde gelen üniversite takımlarını geride bırakarak dünya genelinde 6'ncı, liseler arasında ise 1'inci sırada tamamladı. Ayrıca FKGAL Aviation, yalnızca teknik performansıyla değil, yarışma süresince sergilediği disiplin, takım ruhu ve etik yaklaşımıyla da öne çıktı. sayesinde jüri tarafından centilmenlik ödülüne layık görüldü.



BERKELEY VE MICHIGAN'I GERIDE BIRAKIP DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR

10. sınıf öğrencisi Özgür Yavuz, "Yüksek teknoloji girişimcileri olarak uluslararası arenada da yer almak istiyoruz" dedi.

11. sınıf öğrencisi İrem Yalman da "Çok büyük bir gurur bizim için. Gençlerimize destek verildikçe başarabileceğimiz işlerin sınırı yok" diye konuştu.



BAYRAĞIMIZI GURURLA DALGALANDIRIYORUZ

FKGAL Aviation Takım Danışmanı Selim Baş, Amerika'da en prestijli üniversitelerin bir kısmını geçerek dünya çapında bir derece kazandıklarını söyledi. Baş, "Biz aslında Türkiye'nin teknoloji için ne kadar müsait bir yer olduğunu, artık teknolojinin Türkiye'de bir norm haline geldiğini, görülmesini istiyoruz" diye konuştu.