TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler

ARIZALI BİLGİSAYARIMI FİRMA GERİ ALMIYOR

Aldığım bilgisayar sürekli arızalanıyor. Üstelik tamiratlar sırasında dışı da çok tahrip oldu. İade etmek istiyorum, paramı alabilir miyim?

Erhan Ataselim Bilgisayarda meydana gelen ayıp gizli ayıptır. Gizli ayıp, ürünü alırken basit bir inceleme ile anlaşılamayan, kullandıkça ortaya çıkan ayıplardır. Bu ayıba karşı kanun gereği seçimlik haklarınız mevcuttur. Bu haklar, ürünü iade edip ödediğiniz paranın iadesi, üründe ayıp oranında indirim ve ürünün ücretsiz onarımı şeklindedir. En kısa zamanda satıcıya bu seçimlik haklarınızdan hangisini seçiyorsanız bunu talep eden ihtarname gönderebilir; kabul edilmemesi halinde, servis faturalarıyla hakem heyetine başvurarak talebiniz doğrultusunda karar verilmesini isteyebilirsiniz.

BİR ÜRÜNÜ İADE EDEBİLİR MİYİM?

Bir ürünü iade etmek için ayıplı olması mı gerekiyor?

Hakan Ercilasun İade hakkı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde 14 günlük sürede mevcuttur. Birebir gördüğünüz ve satın aldığınız bir ürünü kural olarak ayıplı mal olmadıkça iade edemiyorsunuz. Fakat alışveriş yapmış olduğunuz şirket iade hakkı tanıyorsa iade hakkınız da mevcut olabilir. Bu nedenle güvenilir şirketlerden alışveriş yapmak son derece önemlidir. Ürünü aldığınız firmaya durumunuzu anlatın.

NAFAKADA DEĞER KAYBI TELAFİ EDİLEBİLİR Mİ?

Eşimle 8 yıl önce boşandık. Mahkemenin çocuğumuz için verdiği nafaka yetmiyor, ne yapabilirim?

Selma Şahin Mahkemenin çocuğunuz için hükmettiği nafaka iştirak nafakasıdır. Mahkeme, kararında iştirak nafakasının yıllık enflasyon oranına göre artırılacağı yönünde karar tesis etmişse, herhangi bir dava açmaksızın eski eşiniz nafakanızı yıllık enflasyon oranına göre artırarak ödeyecektir. Böyle bir düzenleme yapılmamışsa, nafakanın yıllar içindeki değer kaybının telafisi, çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilecektir. Bu davada aile mahkemeleri yetkilidir.