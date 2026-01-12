Sinem Çekinmez çekinmeden poz verdi

Adana'da 3 şubesi bulunan güzellik merkezinin sahibi Sinem Çekinmez'in, piyasa değerinin altında hizmet vadiyle çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini yaklaşık 500 milyon TL dolayında dolandırıp, 17 Nisan 2025'te yurtdışına kaçtığı iddia edildi. Sinem Çekinmez'in 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, şubelerdeki eşyaları yağmaladı. Çalışanlarına özür mesajı gönderen Sinem Çekinmez, kaçmadığını ve bir gün borçlarını ödeyeceğini ancak eşyaların yağmalanması nedeniyle zor durumda olduğunu öne sürdü.

İNTİHAR ETTİ

Sinem Çekinmez'in, geçen yıl kredi çekmek için evini ipotek eden Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.'nin eşi Fadıl Şahin intihar etti. Mağdurlar, Sinem Çekinmez'in yakalanıp Türkiye'ye getirilmesini istedi. Sinem Çekinmez, bu süreçte Güney Afrika'da yaşadığı lüks hayatı sosyal medya hesabından paylaşmaktan geri durmadı. Sinem Çekinmez'in lüks güzellik merkezi açtığı, müşterilerine hizmet verdiği ortaya çıktı. Yurt dışından sosyal medya üzerinden video paylaşan Çekinmez, dolandırıcılık suçlamalarını reddetti: Villam kira. Son 3 ay zor geçti, 2,5 ay maaş ödeyemedim. İstanbul'a iş yerim yağmalandı. Dolandırıcı olsam polisi kendim aramaz, şubeyi açmaz, 200 milyon TL yatırım yapmazdım. Zihnimi temizlemek için Adana'dan uzaklaştım.