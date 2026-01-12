Şehir eşkıyaları kamerada: Tek kişiye 5 kişi çullandılar

Saldırganların, yere düşen kişiye tekme ve yumruklarla vurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, grubun uzun süre darp ettiği kişinin kendini savunmaya çalıştığı görüldü.

Aldığı darbeler sonucu yaralanan kişi, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Sabah saatlerinde meydana gelen darp olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler U.Y., Ç.G. ve C.T.G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.