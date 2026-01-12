Şehir eşkıyaları kamerada: Tek kişiye 5 kişi çullandılar
Ankara’da bir kişinin 5 şüpheli tarafından tekme ve yumruklarla darbedildiği olayda, saldırı anları cep telefonu kamerasına yansırken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Bir kişi, kimliği belirsiz 5 kişinin saldırısına uğrayarak yol ortasında darbedildi.
Saldırganların, yere düşen kişiye tekme ve yumruklarla vurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, grubun uzun süre darp ettiği kişinin kendini savunmaya çalıştığı görüldü.
YOL ORTASINDA TEKMELİ YUMRUKLU DARP
Aldığı darbeler sonucu yaralanan kişi, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
3 KİŞİ YAKALANDI
Sabah saatlerinde meydana gelen darp olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler U.Y., Ç.G. ve C.T.G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.