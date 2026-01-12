Mansur Yavaş başıboş köpek saldırısına uğrayan Tunahan’a geçmiş olsun telefonu bile etmedi

Ankara Keçiören'de Tunahan Yılmaz'ın sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralandığı olaya ilişkin açılan manevi tazminat davasında; mahkeme, olayda kusurlu olan Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nin aileye 5 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi. Öte yandan ailenin avukatı Aslıhan Ergün Ercan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, geçmiş olsun ziyareti bile yapmadı. İdareye başvurduğum zaman, Ankara Büyükşehir Belediyesi benimle görüşmedi. Ben defalarca haber gönderdim yine ilgilenmedi. Aileyi ziyaret etmedi, bir derdiniz var mı, herhangi bir sıkıntınız var mı demedi" şeklinde konuştu.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler