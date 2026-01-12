İhmal sonucu bebeği öldüren doktora 85 bin TL para cezası!

Konya'da doktor M.Y.A. hamile kadına 'sabahı bekle' diyerek ihmal sonucu bebeğin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 'iyi hal' indirimi ile 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezada 4 eşit taksitle ödenmek üzere 85 bin 50 TL adli para cezasına çevrildi. Doktora verilen ceza Konya Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Haber: Tolga Yanık