Fırtınada tabelanın altında kalan genç kız yaşam mücadelesi veriyor

Şehir plancısı kadın fırtınada devrilen tabelanın altında kaldı! Günlük hayatta herkesin başına gelebilecek türden bir olay, bu kez ağır sonuçlara yol açtı.

İstanbul Beyoğlu'nda Şehir plancısı Kardelen K.Ç. (27), 8 Ocak'ta öğle molasında arkadaşlarıyla yakınlarda bulunan bir kafeteryaya gitti. Genç kız burada arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra dışarı çıktı. İş yerine doğru arkadaşlarıyla kaldırımda yürümeye başlayan kadın, fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ağır yaralanan kadın için arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralanan Kardelen K.Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Kardelen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan kadının beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.