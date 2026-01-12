Emlak ilanlarıyla “sazan sarmalı” dolandırıcılığı: 8 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, konut ilanlarıyla ilgilenen kişilerle irtibata geçerek satış konusunda anlaşma sağladıkları, tapu müdürlüğünde gerçek satıcılarla buluştuktan sonra ise mağdurları telefonla yönlendirerek parayı kendilerine ait IBAN numaralarına göndermelerini sağladıkları belirlendi.

Emlak ilanları üzerinden 'sazan sarmalı' dolandırıcılığı, DHA

DOLANDIRICILARDAN SAZAN SARMALI

Tapu işlemleri sırasında satıcıların hesaplarına herhangi bir para geçmediğinin anlaşılmasıyla, "sazan sarmalı" yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olayları ortaya çıkarıldı.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçunun örgütlü şekilde işlendiğinin belirlenmesi üzerine Kocaeli merkezli Adana, Mersin, Samsun ve Antalya'da 9 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Çalışmaların devamında firari 3 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.