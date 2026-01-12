Emlak ilanlarıyla “sazan sarmalı” dolandırıcılığı: 8 şüpheli tutuklandı
Kocaeli merkezli 5 ilde emlak siteleri üzerinden “sazan sarmalı” yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli çalışmalar kapsamında, emlak sitelerinde yayımlanan konut ilanları üzerinden vatandaşların dolandırıldığı tespit edildi.
MAĞDRULARI TELEFONLA YÖNLENDİRDİLER
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, konut ilanlarıyla ilgilenen kişilerle irtibata geçerek satış konusunda anlaşma sağladıkları, tapu müdürlüğünde gerçek satıcılarla buluştuktan sonra ise mağdurları telefonla yönlendirerek parayı kendilerine ait IBAN numaralarına göndermelerini sağladıkları belirlendi.
DOLANDIRICILARDAN SAZAN SARMALI
Tapu işlemleri sırasında satıcıların hesaplarına herhangi bir para geçmediğinin anlaşılmasıyla, "sazan sarmalı" yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olayları ortaya çıkarıldı.
"Nitelikli dolandırıcılık" suçunun örgütlü şekilde işlendiğinin belirlenmesi üzerine Kocaeli merkezli Adana, Mersin, Samsun ve Antalya'da 9 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Çalışmaların devamında firari 3 şüpheli daha yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.