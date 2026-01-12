Boşanmak üzere olduğu eşine kurşun yağdırdı

Hatay Yıldırım'da Tuğçe Yıldız ile boşanmak üzere olduğu eşi Ahmet Yıldız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ahmet Yıldız, belinden çıkardığı silahla, eşine kurşun yağdırdı. Çevredeki vatandaşların silah sesi duyması üzerine yapılan ihbarla, eve çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alındığı ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Polis, Ahmet Yıldız'ı gözaltına aldı.

Haber: Muharrem Doğantez