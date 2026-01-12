40 günlük Yasmin’in ölümünde ihmal mi var?

Adana'da 40 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konulan, Dubai'de gördüğü tedavinin ardından döndüğü kentte enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede 4 ay önce hayatını kaybeden Yasmin Elif Salman'ın (4) solunum cihazında yaşanan sorun nedeniyle öldüğü iddialarının ardından olaya ilişkin bilirkişi atandı. Bilirkişinin raporu doğrultusunda sorumlu doktor ve hemşire hakkında talep edilen soruşturma izni, Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından reddedildi. Karara itiraz dilekçesini sunduğu adliye önünde açıklama yapan anne Hilal Salman, "Ben susmayacağım, bu işin peşini bırakmayacağım. Çünkü ben ciğerinin yarısını toprağın altına vermiş bir anneyim" dedi.

