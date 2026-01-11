Zeytinburnu'nda bırakılan kargo paketi patladı: 2 kişi yaralandı!

Olay, saat 14.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, site girişindeki danışma noktasına kargo görevlisi tarafından bırakılan paket, kısa süre sonra patladı.

Zeytinburnu'nda bırakılan kargo paketi patladı

Patlama üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Danışmada bulunan H.A. ve H.B., patlamanın ardından hafif şekilde yaralandı.