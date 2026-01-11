THY duyurdu! İstanbul'da çok sayıda sefer iptal edildi
Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Yahya Üstün'ün açılamasının tamamı şu şekilde:
12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır.
Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz.