THY duyurdu! İstanbul'da çok sayıda sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak'ta İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Fotoğraf (AA)

Yahya Üstün'ün açılamasının tamamı şu şekilde:

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır.

Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz.

